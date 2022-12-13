شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تمنع جيمس كاميرون من حضور العرض الخاص لـ Avatar: The Way Of Water والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمي جيمس كاميرون أنه سيتعين عليه تخطي العرض الأول لفيلمه Avatar: The Way Of Water في هوليوود، بعدما ثبت إيجابية نتيجة لاختبار Covid-19، وحسب ما نشر موقع ديلي ميل كشف المخرج البالغ من العمر 68 عامًا لـ Deadline أنه قد أثبت أنه إيجابي في وقت ما بعد عودته إلى الوطن من اليابان بعد عرض أفاتار 2 في سيول ، كوريا الجنوبية.

وقال كاميرون أثناء حديثه : "أنا في لوس أنجلوس ، بعد عودتي للتو من طوكيو ، وتمكنت من اصطحاب كوفيد على متن الطائرة ، لذلك أنا معزول ولا يمكنني الذهاب إلى العرض الأول الليلة".

وينتظرعشاق الفيلم الملحمي أفاتار عرض الجزء الثاني منه والذي طال انتظاره، ومن المقرر طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان Avatar: The Way of Water، 16 ديسمبر الجارى، ولكن عرضه في مصر سبق العرض في أمريكا بيومين حيث سيطرح غدا الأربعاء 14 من ديسمبر.

افاتار

وتلقى فيلم Avatar: The Way Of Water ردود فعل إيجابية أولية بعد عقد عرض خاص للنقاد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث عرض العمل بـ لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد المنتظر طرحه عالميًا يوم 16 ديسمبر الجارى.

حضر العرض الخاص لـ فيلم Avatar: The Way Of Water المخرج جيمس كاميرون وطاقم العمل بأكمله بما في ذلك سيجورني ويفر، سام ورثينجتون، زوي سالدانا وكيت وينسلت.

حيث وصف المخرج Guillermo del Toro مخرج فيلم The Shape Of Water، الفيلم بأنه "إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

أما بعد العرض الأول لـ فيلم Avatar: The Way Of Water للنقاد العالميين، كتب الناقد جوش هورويتز: "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق".

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم.

وكان قد مر12 عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).