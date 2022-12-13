شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تنافس في جولدن جلوب للمرة الرابعة بـ Carolina والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة العالمية تايلور سويفت اسبوعها بشكل رائع ، حيث تلقت ترشيحا رابعًا لجوائز جولدن جلوب، وحصلت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة ذات الـ 32 عامًا على ترشيح في فئة أفضل أغنية أصلية لأغنيتها Carolina من فيلم Where The Crawdads Sing.

وتواجه النجمة بعض المنافسة الشديدة مع النجوم ليدي جاجا التي تنافس فيها Hold My Hand من Top Gun: Maverick ، ​​جنبًا إلى جنب مع Rihanna عن Lift Me Up from Black Panther: Wakanda Forever و Ciao Papa من Guillermo del Toro’s Pinocchio و Naatu Naatu من RRR.

تم ترشيح تايلور في نفس الفئة عام 2013 عن Safe and Sound لفيلم The Hunger Games، و ومرة أخرى في عام 2014 لـ Sweeter than Fiction من فيلم One Chance، وأيضا أغنيتها Beautiful Ghost من فيلم Cats.

وعلي جانب اخر تخوض المغنية العالمية تايلور سويفت، تجربتها الإخراجية الأولى بقصة من تأليفها، حيث قالت شركة سيرشلايت بيكتشرز فى بيان رسمى، إن تايلور سويفت، المغنية الحائزة على عدد من جوائز جرامى، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها، فيما لم تكشف سيرشلايت، المملوكة جزئيا لشركة والت ديزني، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره المحتمل، حسبما نشر موقع "cnn".

وقال ديفيد جرينباوم وماثيو جرينفيلد، رئيسا شركة سيرشلايت، في بيان: "تايلور فنانة وراوية قصص لا تتكرر في جيل واحد.. التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والشيقة يمثل متعة خالصة وامتيازا"، و"سويفت" حائزة على 11 جائزة جرامي والوحيدة في تاريخ جوائز جرامي التي تفوز بجائزة ألبوم العام ثلاث مرات.

تم تكريم سويفت مؤخرًا بجائزتين لأفضل إخراج في حفل توزيع جوائز VMA لعام 2022 ، عن عملها فى "All Too Well: The Short Film" و "The Man".

وفيلم "All Too Well: The Short Film" الذي كتبته وأخرجته سويفت، مستوحى من نسخة مدتها 10 دقائق من أغنيتها "All Too Well"، وعرض مؤخرًا في مهرجان تريبيكا السينمائي 2022، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والفيلم مؤهل أيضًا لفئة الأفلام القصيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم.

وتعتبر "سويفت" في أيد أمينة خلال تجربتها الجديدة، حيث أن شركة Searchlight حققت جوائز أوسكار سابقة لفيلم The Shape of Water للمخرج جييرمو ديل تورو، وفيلم Nomadland للمخرجة كلوي تشاو.