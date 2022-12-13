شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى: من يتوقع نتيجة الأرجنتين وكرواتيا صح هيحضر العرض الخاص لفيلمى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم محمد هنيدى، من كل متابعيه على تويتر، توقع نتيجة مباراة الأرجنتين و كرواتيا والحصول على تذكرتين هدية لفيلمه الجديد" نبيل الجميل أخصائى تجميل" وحضور العرض الخاص.

وغرد هنيدى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح .. هكسبه تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبا نبيل الجميل أخصائي تجميل ومع التذكرتين ٢ فشار جبنة وحاجة ساقعه وغزل البنات وسندوتشين حواوشي وفوار عشان الهضم".



محمد هنيدى

يجسد النجم محمد هنيدى ضمن أحداث فيلمه نبيل الجميل المقرر طرحه 28 ديسمبر، دور طبيب تجميل فاشل أجرى عملية تجميل غير ناجحة لسيدة أدى لتشويهها ما دفعه للهروب.

وطرح القائمون على فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" للنجم محمد هنيدى، الأفيش الرسمي للعمل المقرر طرحه 28 ديسمبر بجميع دور العرض السينمائية.

وكان هنيدى وأبطال فيلمه الجديد "نبيل الجميل" قد انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل الأحد الماشى، وجمعت المشاهد الأخيرة بين هنيدى ونور اللبنانية ورحمة أحمد ومحمود حافظ ومادلين طبر وآخرين، وبعدها مباشرة احتفل هنيدى وأسرة الفيلم بالانتهاء من العمل .

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .