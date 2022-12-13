نجوم الفن يهنئون حسين الجسمي بعقد قرآنه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان الإماراتي حسين الجسمي لاحتفاله بعقد قرآنه أمس الإثنين بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات في حفل بسيط اقتصر على حضور المقربين فقط .

فجاء من بينهم الفنانة السورية أصالة التي كتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “خبر بيفرّح ألف مبروك .. الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيلة تزيّن دنيتكم العمر الجاية فرح وإستقرار ونجاح عريسنا الموهوب ألف مبروك” .

كما كتبت الفنانة الإماراتية أحلام: “الغالي أخويا ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير .. بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير، وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة” .

وعلقت الإعلامية السعودية لجين عمران على خبر عقد قرآن حسين الجسمي فقالت: “أكثر واحدة سعيدة اليوم .. ربي يحفظكم ويحميكم ويسعدكم .. أخوي الغالي بوعلي، الله يتمم لكم على خير، ويبارك لكم ويسعدكم .. وأخيرا فرحت فيك يا بعد الدنيا” .

وقال الفنان المصري خالد سليم في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” مهنئا “الجسمي” بعقد قرآنه: “ألف مبروك حبيبي .. ربنا يسعدكم ويبارك لكم ويبعد عنكم كل شر” .

وكان قد أعلن خبر عقد قرآن الفنان حسين الجسمي مدير أعماله ميار عباس بنشره لصورة جمعتهما عبر حسابه على “انستجرام”، كتب في تعليقه عليها: “أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي، فرحتك في يوم عقد قرآنك فرحة للجميع .. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح” .

وفي التعليق الأول له بعد عقد القران، نشر حسين الجسمي عبر حسابه بموقع “تويتر” تغريدة جاء فيها: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد .. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة” .