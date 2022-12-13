فجر السعيد: “بعج خروج السعودية من المونديال لم اعد اتابع ولا يعنيني من فاز ومن خسر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - فاجأت الاعلامية الكويتية فجر السعيد متابعيها بإعلانها ان خروج السعودية من المونديال جعلها غير مهتمة بمتابعته حتى مع الانجازات التي حققها المنتخب المغربي.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “”بعد خروج #السعوديه من المونديال لم اعد اتابع كأس العالم ولايعنيني من فاز ومن خسر … ولا اعتقد اني ممكن احط الشاشه على مباراة من كأس العالم .. ولكن دورة الخليج القادمه في #البصره سأتابع وسأشجع.. دورة الخليج عندي اكثر اثارة من كأس العالم .. من يروح معاي البصره ؟”.

وبعد سؤال احد متابعيها عن المغرب قالت فجر السعيد: “والنعم في المغرب والف مبروك فوزهم ولكن لست مهتمه كثيراً وان فازوا فهو خبر يعيد اسمعه او اقراه مايحتاج #أشتط عليه (تحتاج ترجمة الكلمه)”.