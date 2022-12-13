شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يتلقي أخبار سارة بعد عودة ثنائي يوفنتوس للتدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي المدرب ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، أخبار سعيدة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن عودة ثنائي الفريق من الإصابة.

ثنائي يوفنتوس يعود من الإصابة

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء عن خبر سار لجمهور يوفنتوس بشأن عودة نجمي الفريق من الإصابة.

وأكدت الصحيفة على أن فيليب كوستيتش سيعود من الإصابة يوم غدًا الأربعاء، من أجل المشاركة في تدريبات يوفنتوس، بينما يعود ويستون ماكيني، يوم الخميس.

والجدير بالذكر أن لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي، قد عادوا إلى التدريبات الجماعية منذ عدة أيام بعد العودة من فترة التوقف الدولي الخاصة بكأس العالم قطر 2022.