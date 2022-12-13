مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم الموسيقار هشام نزيه في دورته الـ 12

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القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الافريقية خلال دورته الـ 12، والتي ستقام في الفترة من (4 إلي 10 فبراير 2023 ) الموسيقار المصري هشام نزيه صاحب الجوائز الدولية والعالمية، وذلك لتميزه في وضع الموسيقي والألحان للأفلام السينمائية، وأيضا تميزه الأخير في صناعة موسيقي احتفالية عودة المومياوات التي حققت نجاحا دوليا كبيرا، والكثير من أعماله المميزة ، حيث أنه يقدم موسيقي ذات بعد عالمي مستوحاة من تراثنا الفرعوني والشرقي، كما أنه نال ترشيحا لجائزة إيمي كأفضل تأليف موسيقي عن مسلسل Moon Knight ضمن قائمة الترشيحات التي أعلنتها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية المانحة لجوائز إيمي.

هشام نزيه موسيقار مصري، بدأ مسيرته الفنية مع الموسيقى والسينما في عام 1992، حيث ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الشهيرة، مثل: (هستيريا، الساحر، السلم والثعبان، تيتو، بلبل حيران، إكس لارج، الفيل الأزرق) كما ألف الموسيقى لمسلسلات (شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا، العهد)، ومن أهم أعماله مؤخرا الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي Moon Knight للمخرج محمد دياب، وحصل على إشادات عالمية على عمله.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سبق وأعلن عن تكريم المخرج السنغالي منصور صورا واد ، والنجمة المصرية هالة صدقي وأطلق مؤخرا بوستره الرسمي للدورة الـ 12 ، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والأثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.