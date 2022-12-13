شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وأحلام وخالد سليم يهنئون حسين الجسمي بعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة نجم الغناء الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه الذي أقيم أمس الاثنين، في جو عائلي بحضور بعض المقربين.

ومن أبزر النجوم الذين هنئوا حسين الجسمي الفنانة الإماراتية أحلام إذ كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: الغالي أخويه ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينك وبين أهلك على خير، وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.



احلام تهنئ حسين الجسمي

كما حرصت المطربة أصالة على تهنئة حسين الجسمي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: خبر بيفرّح ألف مبروك الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيله تزيّن دنيتكم العمر الجايه فرح واستقرار ونجاح عريسنا الموهوب ألف مبروك.

وغرد الفنان الإماراتي سعود الكعبي عبر حسابه بموقع تويتر: أبارك لأخي وصديق العمر الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه اليوم. نسأل الله أن يبارك له ويجعل ديارهم عامرة بالافراح والمسرات.

ومن مصر حرص المطرب خالد سليم على تهنئة حسين الجسمي وكتب عبر تويتر: حيث كتب خالد سليم: "ألف مبروك حبيبي.. ربنا يسعدكم ويبارك لكم.. ويبعد عنكم كل شر"، وأيضا رامي جمال

كما هنأته الإعلامية جومان بوعيد وكتبت: كل التمنيات بحياة سعيدة وأيام مليئة بالحب ألف مبروك صديقي الغالي والله يوفقكم، أحلى عريس وأطيب قلب.

ومن الكويت هنأه المطرب عبد الله الرويشد وكتب: مبروك حبيبي بوعلي، الله يسعدكم ويوفقكم بالرفاء والبنين، وكذلك فعل محمد عساف وأروى والعديد من النجوم من مختلف الدول العربية.

فيما كتب النجم الإماراتى حسين الجسمي عقب عقد قرانه عبر حسابه بموقع "تويتر": "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".