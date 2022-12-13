شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى بإطلالة مميزة فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الممثلة الشهيرة مارجوت روبى بإطلالة براقة أثناء سيرها في شوارع مدينة مدينة نيويورك مساء الأحد الماضى، وسط اهتمام المصورين وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن روبى حاولت التهرب من عدسات المصورين بسرعة شديدة، حيث حاولت الذهاب لسيارتها وسط اهتمام المتواجدين من الصحف.



مارجوت روبى

وذلك بعدما اعترفت الممثلة العالمية مارجوت روبي أنها اعتقدت أنها "لن تلفت الأنظار إليها" بـ مشاركتها فى فيلم The Wolf Of Wall Street، حيث حصلت الممثلة الأسترالية على تفاعل كبير بعد المشاركة في فيلم مارتن سكورسيزي لعام 2013 في دور نعومي لاباجليا، والذي قام ببطولته الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في دور سمسار البورصة جوردان بلفور.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تذكرت روبي بعض ذكرياتها من الفيلم وصرحت قائلة: "أعرف أن هذا يبدو سخيفًا الآن، وأنا أعلم مدى ضخامة الفيلم، ولكن في الوقت الذي طرح به العمل كنت أعتقد أنه لن يلاحظني أحد في هذا الفيلم، ولا يهم ما أفعله في هذا الفيلم لأنهم سيركزون على ليو فقط".