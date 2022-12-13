شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة حزن وعتاب..مى كساب تكشف عن صورة من كواليس مسلسل "العمدة"مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الفنانة مى كساب، صورة تجمعها مع النجم محمد رمضان، من كواليس مسلسل "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج ميديا هب .

وكتبت مى كساب على تلك الصورة قائلة : يا ترى البصة دي لمين فيهم جعفر العمدة - محمد رمضان، ولا عايدة - زينة، ولا دلال- إيمان العاصي، ولا نرجس - منة فضالي، ولا وصيفة - هالة صدقي.. استنونا.. العمدة.





مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.