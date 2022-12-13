شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرفض عرض ضخم للحفاظ على لياو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض مسئولو نادى أي سي ميلان الإيطالي، العديد من العروض القوية المقدمة للاعب رفائيل لياو، مهاجم الفريق ومنتخب البرتغال، خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحفاظ على خدماته والنهوض بالفريق إلى المستوى المطلوب.

ميلان يسعى للحفاظ على خدمات لياو

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، على أن إدارة نادي أي سي ميلان الإيطالي، لا ترغب في الاستغناء عن خدمات لياو خلال الفترة المقبلة، وتجديد عقده مع الفريق للموسم المقبل.

وأكدت التقارير على أن المهاجم البرتغالي على رادار العديد من كبار أوروبا مثل نادي تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد، وتشهد الفترة الحالية صراع كبير للحصول على خدماته.

وأوضحت التقارير، أن تشيلسي قد أجرى محادثات عن لياو في قطر، ولكن رفض الميلان عرض تشيلسي المقدم بقيمة 70 مليون يورو ويريد 150 مليون يورو للاستغناء عن لياو.