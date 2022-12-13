شكرا لقرائتكم خبر عن زوي سالدانا وزوجها في العرض الأول لـ Avatar: The Way of Water بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتعت النجمة العالمية زوي سالدانا وزوجها ماركو بيريجو سالدانا بقضاء ليلة في العرض الأول لفيلم Avatar: The Way of Water في لوس أنجلوس.مساء الاثنين ، والنجمة ذات الـ 44 عامًا ، ارتدت فستانًا أسود قصيرًا من Schiaparelli مع تنورة مكشكشة، أما زوجها ذات الـ 43 عاما، ارتدي قميص أسود منقوش مع بنطلون ، وأحذية جلدية.

زوي فتاة نيوجيرسي ، أكملت المظهر بزوج من الكعب الأسود مفتوح الأصابع، وأبرزت الأم لثلاثة أطفال المظهر الجريء مع قلادة ذهبية تحمل حجر الياقوت في المنتصف، كما اختارت ان ترفع شعرها الطويل الداكن في عقدة مشدودة وأنيقة مثبتة بمؤخرة رأسها.

ينتظرعشاق الفيلم الملحمي أفاتار عرض الجزء الثاني منه والذي طال انتظاره، ومن المقرر طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان Avatar: The Way of Water، 16 ديسمبر الجارى، ولكن عرضه في مصر سبق العرض في أمريكا بيومين حيث سيطرح غدا الأربعاء 14 من ديسمبر.

افاتار

وتلقى فيلم Avatar: The Way Of Water ردود فعل إيجابية أولية بعد عقد عرض خاص للنقاد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث عرض العمل بـ لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد المنتظر طرحه عالميًا يوم 16 ديسمبر الجارى.

حضر العرض الخاص لـ فيلم Avatar: The Way Of Water المخرج جيمس كاميرون وطاقم العمل بأكمله بما في ذلك سيجورني ويفر، سام ورثينجتون، زوي سالدانا وكيت وينسلت.

حيث وصف المخرج Guillermo del Toro مخرج فيلم The Shape Of Water، الفيلم بأنه "إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

أما بعد العرض الأول لـ فيلم Avatar: The Way Of Water للنقاد العالميين، كتب الناقد جوش هورويتز: "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق".

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم.

وكان قد مر12 عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).