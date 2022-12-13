شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف تصور مسلسل "أم البنات" بعد اعتذارها عن "توحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة فريال يوسف تصوير دورها في مسلسل "أم البنات" مع النجمة سهير رمزى والمقرر عرضه أواخر شهر يناير المقبل، حيث انضمت فريال إلى أسرة العمل بعد اعتذارها مباشرة عن المشاركة في مسلسل "توحة" للفنانة علا غانم والمخرج محمد النقلى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



فريال يوسف وايمن عزب من كواليس مسلسل ام البنات

مسلسل "أم البنات" بطولة سهير رمزي، فريال يوسف، ناصر سيف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ياسمين جمال، وتأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

يذكر أن فريال يوسف انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "حسن المصرى" بالقاهرة، بعد الانتهاء من معظم مشاهده في العاصمة اللبنانية بيروت، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم واللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى وتدور أحداثه في اطار اكشن به العديد من الأحداث المشوقة والمشاعر الإنسانية.

وظهرت فريال يوسف كضيفة شرف في مسلسل "دايمًا عامر" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدت دور طليقة مصطفى شعبان خلال العمل الذى شارك في بطولته لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.