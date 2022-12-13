شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ماجدة الرومى.. بدأت فى برنامج اكتشاف المواهب وقدمت فيلمًا وحيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد النجمة الكبيرة ماجدة الرومى أحد أهم أيقونات الغناء في عالمنا العربى، ولدت فى 13 ديسمبر، وتعتبر واحدة من أهم الأصوات ومشوار غنائى حافل بالأعمال المميزة.

لقبت بملاك الطرب العربى ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومى علمها والدها أصول الغناء منذ طفولتها وانطلقت بعالم الشهرة والفن فى السبعينيات بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" وبعدها قدمت أولى أغنياتها "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" ثم انطلقت في سماء الفن

عم بحلمك يا حلم يا لبنان أطلقتها في بداياتها في العام 1975 من كلمات الشاعر سعيد عقل وألحان الموسيقار الياس الرحباني ولا تزال تلقى نجاحاً حتى اليوم إذ غنّت لبنان بأجمل ما يكون و بيروت يا ستّ الدنيا أغنية أخرى من كلمات نزار قباني ولحنها جمال سلامة، ولديها العديد والعديد من الأغانى مثل كلمات لو تعرفى وعم يسألونى عليك.

لفتت ماجدة الرومى نظر العالمى يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها فى فيلمها الوحيد حتى الآن "عودة الابن الضال" الذى حقق آنذاك نجاحا ملحوظا واعتبرت فى لقاء سابق أن هذا الفيلم ليوسف شاهين كان يتنبأ بما سيحدث فى لبنان وفى الوطن العربى كله، وأن أغنيتها "مفترق الطرق" لا تستطيع أن تسمعها خلال الفيلم لأنها تبكيها.

والفيلم بطولة مجموعة كبيرة من عمالقة السينما المصرية وقتها الراحلة هدى سلطان، والفنان شكري سرحان، والراحل محمود المليجي، والفنانة القديرة سهير المرشدي، وهشام سليم، ورجاء حسين، وأحمد محرز، وشهد الظهور الأول والأخير للنجمة اللبنانية ماجدة الرومى على شاشة السينما المصرية.