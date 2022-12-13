شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم سيئ لفيلم رامى مالك الجديد Amsterdam من النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الممثل العالمى المصرى رامى مالك، Amsterdam، على تقييم شيء، وصل إلى 33% من قبل 243 ناقدا عالميا، و62% من قبل أكثر من 500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 7 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14دقيقة.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.