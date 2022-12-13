شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم سامح حسين "ساندوتش عيال" فى السينمات أول فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" عن موعد طرح فيلم "ساندوتش عيال "بطولة الفنان سامح حسين بدور العرض، حيث قال إن الفيلم حاليًا فى مرحلة المونتاج وسيتم طرحه بدور العرض أول فبراير المقبل، ليكون ضمن أفلام موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

فيلم "ساندوتش عيال" بطولة سامح حسين نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، تأليف طارق رمضان، وإخراج هانى حمدى الذى كشف عن مشاركة 9 أطفال فى بطولة العمل لافتًا إلى أن الكثير منهم حققوا شهرة عريضة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران أو "سمير" فى "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى "كريم" فى "ولاد ناس" .

وحول قصة الفيلم قال المخرج هاني حامد إن الأحداث تدور حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبى على الأطفال، وأن النجم سامح حسين يظهر في دور محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما.

يعد فيلم "ساندوتش عيال" عودة للنجم سامح حسين للسينما بعد غياب دام نحو 3 سنوات، حيث كان آخر أعماله في السنيما فيلم "عيش حياتك" الذي تم عرضه عام 2019 ، وهو فيلم رومانسي كوميدي من بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد ،مها أبو عوف، سامية الطرابلسي، إخراج تامر بسيوني، تأليف وسام حامد.