شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الأنيمشين Strange World تتخطى 53 مليون دولار فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيميشن Strange World بـ22 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصبح مجمل الإيرادات 53 مليونًا و453 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 23 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و42 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Strange World بين 30 مليونًا و453 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية و23 ملايين دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Strange World حول عائلة Clades الأسطورية وهى واحدة من عائلات المستكشفين الذين تهدد اختلافاتهم بإسقاط مهمتهم الأخيرة والأكثر أهمية.

ويقوم ببطولة فليم Strange World صوتيا كل من جيك جيلينهال، دينيس كويد، جابوكي يونج وايت، جابرييل يونيون، كاليستو مال، كاران سوني، آلان توديك، أديلينا أنتوني، ابراهام بنروبي، جوناثان ميلو.