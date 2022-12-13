شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل النجمة زبيدة ثروت، توفيت في 13 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز 76 عامًا، لقبت بصاحبة أجمل عيون.

ولدت في 14 يونيو 1940 بمدينة الإسكندرية، هي مصرية من أصول شركسية، ودرست بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن، وهددها بالحرمان من الميراث، راغبة منه في أن تكون محامية ناجحة مثله خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية، ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

وكان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل افلامها مع عبد الحليم حافظ فيلم "يوم من عمري"، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرض فيلم "يوم من عمري" مع عبد الحليم حافظ، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك "الملاك الصغي"ر مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، واخر عمل شاركت فيه مسرحية "عائلة سعيدة جدًا".

زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.

من آخر أفلام زبيدة ثروت، فيلم "المذنبون" عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.