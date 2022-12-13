شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال ضيفة "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى على 9090 .. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة الكبيرة ميمى جمال ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" مع المذيعة فاطمة مصطفى يوم الخميس المقبل من الساعة الـ 6 وحتى الـ 8 مساء، خلال حلقة تتطرق فيها إلى العديد من الأمور حول كواليس أدوارها الأخيرة التي تألقت بها بأكثر من مسلسل يعرض حاليا.

وتشارك الفنانة القديرة ميمى جمال في مسلسل "إيجار قديم" ومسلسل "الونش" الذى يعرض حالياً على قناة الحياة، في حين عُرض الأول عبر شاشة قناة ON، وحقق نجاحاً كبيراً، كما تتطرق إلى مسيرتها في السينما والدراما والمسرح خلال حلقة تذاع عبر إذاعة 9090 يوم الخميس المقبل.

برنامج "الراديو بيضحك" يذاع الخميس من كل أسبوع من الساعة 6 وحتى الـ 8 مساء، واستضاف مؤخرا عددا من النجوم، مثل: محمد صبحى، فردوس عبد الحميد، رامى عياش، محمود عبد المغنى.