شكرا لقرائتكم خبر عن The Menu يضيف 10 ملايين دولار هذا الأسبوع إلى إجمالى إيرادات الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم The Menu بـ10 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 57 مليونًا و727 ألف دولار بـ دور العرض العالمية منذ طرحه يوم 18 نوفمبر الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Searchlight Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 29 مليونا و27 أفل دولار في دور العرض الأمريكية، و28 مليونًا و700 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

حصل فيلم The Menu على تقييم متوسط من قبل النقاد العالميين، وصل إلى 89% من قبل 55 ناقدًا عالميا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العرض العالمية بداية من يوم 18 نوفمبر الجارى.

فيلم The Menu الجديد من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ويدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.