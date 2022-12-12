شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ حسين الجسمي عقب عقد قرانه: لله الحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم الإماراتى حسين الجسمي، عقب عقد قرانه خلال تدوينة على حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".



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احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه خلال حفل بسيط وسط المقربين منه مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها مدير أعماله بموقع إنستجرام.

وكتب فى تعليقه على الصور كلمات هنأه فيها على احتفاله بتلك المناسبة، وكتب: "أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".

هذا ويحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في الشارقة، ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم حسين توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفدييوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما طرح، أحدث أغنياته بعنوان "دعيت الله" من ألحانه، وأشعار أحمد الصانع، والموزع الموسيقى "سيروس"، والمكساج والماستر للمهندس جاسم محمد.

حسين الجسمى أحد أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية جارفة فى الوطن العربى، حيث حقق شهرة كبيرة بصوته العذب وأغنياته الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءاً كبيراْ من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته فى الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.