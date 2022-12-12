شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه وسط حضور المقربين.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه خلال حفل بسيط وسط المقربين منه مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها مدير أعماله بموقع إنستجرام.



الصور الأولى من عقد قران حسين الجسمى

وكتب فى تعليقه على الصور كلمات هنأه فيها على احتفاله بتلك المناسبة، وكتب: "أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".

هذا ويحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في الشارقة، ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم حسين توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.



مدير اعمال يحتفل بعقد قرانه

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفدييوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما طرح، أحدث أغنياته بعنوان "دعيت الله" من ألحانه، وأشعار أحمد الصانع، والموزع الموسيقى "سيروس"، والمكساج والماستر للمهندس جاسم محمد.

حسين الجسمى أحد أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية جارفة فى الوطن العربى، حيث حقق شهرة كبيرة بصوته العذب وأغنياته الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءاً كبيراْ من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته فى الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.