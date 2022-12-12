شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان يؤكد بدء العمل على الجزء الرابع من Rush hour بعد 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى جاكي شان بدء العمل على الجزء الرابع من سلسلة أفلامRush Hour ، وذلك بعد حوالى سبع سنوات من الإعلان عن الفيلم الجديد، جاء ذلك خلال تواجده في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



جاكى شان

صرح شان: "نحن نتحدث عن الجزء الرابع الآن من Rush Hour "، وكان قد كشف شان في خلال عام 2017 عن الصعوبات التي واجهت تحضير العمل قائلاً: "إن الجزء الجديد من Rush Hour مختلف عن باقى الأجزاء، خاصة أننى لا أريد أن أفعل نفس الشيء مرة أخرى، وفي السنوات السبع الماضية، لم يكن السيناريو جيدًا".

تم إصدار أول أفلام سلسلة Rush Hour في خلال عام 1998، ولعب شان دور شرطي هونج كونج يان ناينج لي، الذي كان شريكًا مع المخبر لكريس تاكر، جيمس كارتر، ومن ثم تم إجبار الثنائى على حل قضية اختطاف، حقق الفيلم نجاحًا كبير، مما ساعد عل طرح جزئيين جديدين منه، كان أخرهما في عام 2007.