شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يبدأ تصوير "الكبير أوى 7" فى الديكور الأساسى للمزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد مكى تصوير مسلسله الجديد "الكبير أوى 7" ، للعرض في رمضان المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، من إخراج أحمد الجندى، حيث دخل مكى وفريق الممثلين التصوير منذ أيام في سرية تامة، حفاظًا على الشكل المختلف للشخصيات والقصة المقرر أن يخوضوا بها السباق الرمضانى، ودخلت أسرة المسلسل الديكور الأساسى للمزاريطة، ومن المقرر أن يتم التصوير فى مناطق أخرى لأبطال المسلسل.

ويجمع الكبير أوى 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.