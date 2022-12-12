هل تعاني من مرض؟.. أول تعليق من شيرين رضا بعد تداول صورتها الأخيرة “ببطن منتفخ”.. ما قالته الفنانة أكد أمرًا حاسمًا!!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - أثارت الفنانة المصرية، شيرين رضا، قلق جمهورها بعد ظهورها ببطن منتفخ في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة شيرين رضا خلال الساعات الماضية، وزعم البعض أنها تعاني من مرض ما، أو تخفي حملها.

مصدر مقرب يكشف الحقيقة

لكن مصدر مقرب من الفنانة شيرين رضا نفى تلك الشائعات، وأكد أن المشكلة في المصور الذي التقط الصورة من زاوية خاطئة جعلتها تبدو وكأن بطنها منتفخ، ولا صحة لتلك الشائعات حول حملها ومرضها.

صورة شيرين رضا المثيرة للجدل – من مهرجان البحر الاحمر السينمائي

تعليقات المتابعين على صورة شيرين رضا

أول تعليق من الفنانة بعد الصورة المتداولة

وفي أول تصريح إعلامي لها؛ بعد تلك الصورة المتداولة قررت الفنانة شيرين رضا تجاهل الترند تمامًا وعدم التعليق عليه.

وفضلت الرد عن شائعات عدم عرض فيلم «القاهرة مكة» بسبب الهجوم عليه، وقالت خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»:«مش عايزة أعيب في حد، بس احنا بنعمل فن، ومعتقدش المتشددين ليهم دعوة بينا، لأن الأفلام حرام فبيتفرجوا عليها ليه؟ ومفيش منع في مصر معتقدش».

وتابعت :«معرفش ليه الرقابة مدتلوش تصريح بس أكيد عندهم سبب، بس مش خوف من حد ليه نخاف مين هيعملنا إيه؟ الفيلم مفيش فيه مشاكل، وأقدم داخل أحداث العمل دور صغير، يغير مسار منى زكي ضمن أحداث العمل».

شيرين رضا أخت دينا الشربيني في أحدث أعمالها

يُشار إلى أن الفنانة شيرين رضا، تنتظر حكاية «ولو بعد حين» ويشاركها البطولة الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد الانتهاء من تصوير العمل وهي ضمن حكايات «مسلسل حدث بالفعل» المقرر عرضها قريبًا، بعد الانتهاء من المونتاج.

حكاية «ولو بعد حين»، تضم عدد كبير من الفنانين ومنهم إسلام حافظ، بسنت حاتم، شيرين رضا، دينا الشربيني، وهي من إخراج هشام الرشيدي، والحكاية إحدى قصص مسلسل «حدث بالفعل» الذي يتكون من 101 قصة، تتعلق بقضايا مختلفة.

وقالت شيرين رضا: لم أتردد ولا ثانية ولما قالولي دينا الشربيني قولت طبعا لأننا معندناش فرصة نقابل بعض في الحياة؛ لأن كل واحدة مشغولة وإحنا بنقعد مع بعض في نفس الكارافان وبنغير وبنعمل ميكب مع بعض، ولما عرضوا عليا أمثل لوحدي حكاية مستقلة في مسلسل حدث بالفعل رفضت وحبيت أكون مع دينا الشربيني.

كما كشفت شيرين رضا عن تفاصيل حكاية ولو بعد حين، قائلة: هنكون أنا ودينا الشربيني أخوات في المسلسل اللي بيدور في قصص حقيقية من ملفات لأطباء نفسيين والقصص مفزعة ومش عارفة إمتى هيتعرض ولكنه هيكون قريبًا وخارج الموسم الرمضاني وإحنا بنصور آخر حلقة وهنخلص الجزء الأول لأن العمل له أكتر من جزء.

شيرين رضا خارج سباق رمضان 2023

وكشفت الفنانة شيرين رضا، سبب غيابها عن السباق الرمضاني المقبل عام 2023، وتحدثت عن كواليس تصوير مسلسلها الحالي وموعد عرضه.

قالت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها مع ET بالعربي: “أنا بصور المسلسل اللي شغالة عليه دلوقي والمفروض هيتعرض في يوم 31 ديسمبر وبقالي شهرين بصور ولسه بنصور”.

وأضافت الفنانة شيرين رضا ممازحة: “تفتكر لو حد جه قالي دلوقتي تعالي نصور لرمضان هخنقه إزاي، أنا فعلا تعبانة جدا لأن المسلسلات صعبة وشغلها صعب المسلسلات أصعب من الأفلام بكتير فأنا بكل تأكيد خارج السباق الرمضاني لأن معنديش وقت”.

أعمال شيرين رضا المرتقبة

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة شيرين رضا، في «فيلم الملحد» وهو فيلم درامي جديد، حول التطرف الديني.

شاركها في العمل كلًا من: محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل.

وأيضًا تشارك في فيلم “بنات رزق” فيلم كوميدي، تدور أحداثه حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، وشاركها في العمل كلًا من: مي عمرو، أروى جودة، غادة عادل، رزان المغربي، يوستينا إسحاق.

يُذكر أن آخر أعمالها مسلسل «شغل في العالي»، مع النجمة فيفي عبده الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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