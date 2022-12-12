شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال "عملة نادرة" مع نيللى كريم في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج ماندو العدل في تصوير أول مشاهد مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، حيث دخل فريق العمل الديكور الأساسى للعمل، فضلاً عن التنقل بين اللوكيشنات الأخرى.

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.