أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته الصغري “سالي”.. لن تصدقوا الشبه الكبير بينهما!!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 05:48 مساءً - هنأ الفنان أحمد حلمي، شقيقته بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق ديسمبر الجاري معبرًا عن حبه تجاهها ومدى علاقتهما القوية وأن الصداقة بين الأخوة

حيث نشر “حلمي” مقطع فيديو عبر خاصية الإستوري شهد ظهوره مع شقيقته الصغري “سالي” وزوجها وأولادها وشقيقه الأكبر “خالد” أيضًا

وانهالت التعليقات على هذا المقطع للفنان أحمد حلمي مع أشقائه، متمنين لشقيقته عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركة، فيما تحدث آخرون عن الشبه الكبير الذي يجمع بين أفراد عائلته.

وكان حلمي قد نشر صوره تجمعه بشقيقته في عيد ميلاده الماضي معلقًا: اختي حبيبتي وصديقتي .. كل سنه وانتي طيبة يا حبيبتي.. ياحنينة يا غالية.. اجمل حاجة في علاقة الأخوات ببعض أن يكون بينهم صداقة.

أحمد حلمي وشقيقته سالي – الصورة من حساب الفنان على فيسبوك

حلمي يحتفل بعيد ميلاده مع منى زكي

هذا وقد صادف 18 نوفمبر عيد ميلاد النجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي، الذي احتفل بهذه المناسبة على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على “إنستجرام” وظهر خلالها وهو يقوم بحملها، وعلق عليها قائلًا: “كل سنه واحنا طيبين”

وبعد ساعات حصدت تلك الصورة تفاعل عدد كبير من الجمهور، بالإضافة إلى حرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة للثنائي، منهم الفنانة غادة عادل التي علقت قائلة: “كل سنه وانتوا طيبيين وناجحين ومنورين”، بينما كتب الفنان هيثم شاكر: “كل سنة وانتم طيبين”، كما علقت الفنانة كندة علوش على الصورة قائلة: “كل سنة وانتو طيبين وحلوين ومنورين”، وغيرهم من الفنانين.

حلمى يعقد جلسات عمل لفيلمه الجديد “لسه حتة”

وعلى الصعيد الفني، يعقد النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد “لسه حتة” وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائى في عيد الفطر المقبل، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى.

ويحاول أحمد حلمى أن يستمر في تقديم فيلم سينمائي كل عام، ولا يغيب عن جمهوره مثل السنوات السابقة، خاصة أنحلمى يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربى، وهو الأمر الذى دفعه ليكون متواجدًا في السينما بفيلم في كل عام.

أحمد حلمي يعود إلى المسرح بعد غياب 21 عامًا

من ناحية أخرى، نشر المنتج حمدي بدر عبر حسابه الرسمى عَلِي الإنستجرام، صورة تجمعه بالفنان المصرى أحمد حلمي ويظهر الثنائى بالصورة وهم يحملان غلاف أحد الرويات.

وأرفق حمدي الصورة بتعليق كتب عليه بعد ٢٠ سنة أحمد حلمي يعود للمسرح مرفقة بهاشتاج عودة للمسرح، ليعلن بذلك المنتج حمدي بدر عودة النجم أحمد حلمي إلى المسرح بعد غياب 21 عامًا شارك فيها في مسرحية واحدة وهي حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز.

وتعتبر هذه المسرحية هي الثالثة في تاريخ بدر حيث سبقتها مسرحية لوكاندة الأوباش للنجمة مايا دياب، ثم أولاد كازانوفا مع عمرو يوسف وحسن الرداد وتم عرضهم على مسرح البوليفار ضمن فعاليات موسم الرياض .

آخر أعمال “حلمي” السينمائية

يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي “فيلم واحد تاني” الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

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