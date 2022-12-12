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شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز الـ Golden Globes لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن ترشيحات جائزة جولدن جلوب لعام 2023، ومن المقرر أن يقام حفل تسلم الجوائز في يناير من العام المقبل 2023، وهذه القائمة الكاملة للترشيحات:
جولدن جلوب
“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)
“Elvis” (Warner Bros.)
“The Fabelmans” (Universal Pictures)
“Tár” (Focus Features)
“Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
“Babylon” (Paramount Pictures)
“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)
“Everything Everywhere All at Once” (A24)
“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)
“Triangle of Sadness” (Neon)أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي
ABBOTT ELEMENTARY ABC
THE BEAR FX
HACKS HBO MAX
ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
WEDNESDAY NETFLIXأفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما
جيف بريدجز ("The Old Man")
كيفن كوستنر ("يلوستون")
دييجو لونا ("Andor")
بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)
آدم سكوت ("Severance")أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني
جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY
جوليا جارنر INVENTING ANNA
ليلي جيمس PAM & TOMMY
جوليا روبرتس GASLIT
أماندا سيفريد THE DROPOUTأفضل أداء لممثلة في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون
جينيفر تبرد THE WHITE LOTUS
كلاير دانز FLEISHMAN IS IN TROUBLE
ديزي إدجار جونز UNDER THE BANNER OF HEAVEN
نيسي ناش DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
أوبري بلازا THE WHITE LOTUSأفضل أداء لممثل في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون
و. موراي ابراهام THE WHITE LOTUS
دومنال جليسون THE PATIENT
باول والتر هاوزر BLACK BIRD
ريتشارد جنكينز DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
سيث روجين PAM & TOMMY
أفضل مخرج أفلام الحركة
جيمس كاميرون ("Avatar: The Way of Water")
دانيال كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")
باز لورمان ("Elvis")
مارتن ماكدونا (“The Banshees of Inisherin”)
ستيفن سبيلبرج ("The Fabelmans")أفضل ممثلة في فيلم سينمائي أو موسيقي أو كوميدي
ليزلي مانفيل ("Mrs. Harris Goes to Paris")
مارجوت روبي ("Babylon")
أنيا تايلور جوي (“The Menu”)
إيما طومسون ("Good Luck to You، Leo Grande")
ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")أفضل ممثل في فيلم دراما
أوستن بتلر ("Elvis ")
بريندان فريزر ("The Whale ")
هيو جاكمان ("The Son")
بيل نيجي (“Living”)
جيريمي بوب ("The Inspection ")أفضل مسلسل تليفزيوني دراما
"Better Call Saul" (AMC)
"The Crown" (Netflix)
"House of the Dragon" (HBO)
"Ozark" (Netflix)
"Severance" (Apple TV +)أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني دراما
إيما دارسي ("House of the Dragon")
لورا ليني ("Ozark")
إيميلدا ستونتون (“The Crown”)
هيلاري سوانك ("Alaska Daily")
زندايا ("Euphoria ")أفضل أداء لممثل، مسلسل محدود، سلسلة مختارات، أو فيلم تلفزيوني
تارون إجيرتون BLACK BIRD
كولين فيرث THE STAIRCASE
أندرو جارفيلد NDER THE BANNER OF HEAVEN
إيفان بيترز DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
سيباستيان ستان PAM & TOMMYأفضل ممثل في فيلم سينمائي أو موسيقي أو كوميدي
دييجو كالفا ("Babylon")
دانيال كريج ("Glass Onion: A Knives Out Mystery")
آدم درايفر ("White Noise ")
كولين فاريل ("The Banshees of Inisherin")
رالف فينيس ("The Menu")أفضل ممثل مساعد - فيلم سينمائي
بريندان جليسون (“The Banshees of Inisherin”)
باري كيوجان ("The Banshees of Inisherin")
براد بيت ("Babylon")
Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once ")
إيدي ريدماين ("The Good Nurse")أفضل موسيقى تصويرية أصلية
كارتر بورويل THE BANSHEES OF INISHERIN
ألكسندر ديسبليت GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
هيلدور قنداتور WOMEN TALKING
جاستن هورويتز BABYLON
جون ويليامز THE FABELMANSأفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي
كوينتا برونسون ABBOTT ELEMENTARY
كالي كوكو THE FLIGHT ATTENDANT
سيلينا جوميز ONLY MURDERS IN THE BUILDING
جينا أورتيجا WEDNESDAY
جين سمارت HACKSأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي
دونالد جلوفر ATLANTA
بيل هادر BARRY
ستيف مارتن ONLY MURDERS IN THE BUILDING
مارتن شورت ONLY MURDERS IN THE BUILDING
جيريمي ألين وايت THE BEARأفضل مسلسل محدود أو سلسلة أو فيلم سينمائي مخصص للتليفزيون
BLACK BIRD APPLE TV+
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY NETFLIX
THE DROPOUT HULU
PAM & TOMMY HULU
THE WHITE LOTUS HBO MAXأفضل ممثل مساعد تلفزيون
جون ليثجو THE OLD MAN
جوناثان رئيس THE CROWN
جون تورتورو SEVERANCE
تايلر جيمس ويليامز ABBOTT ELEMENTARY
هنري وينكلر BARRYأفضل ممثلة مساعدة، فيلم حركة
أنجيلا باسيت ("Black Panther: Wakanda Forever ")
كيري كوندون ("The Banshees of Inisherin")
جيمي لي كورتيس ("Everything Everywhere All at Once ")
دوللي دي ليون ("Triangle of Sadness ")
كاري موليجان ("She Said ")أفضل صورة لـ فيلم بلغة أجنبية
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
RRR (INDIA) (Variance Films)أفضل سيناريو فيلم سينمائي
تود فيلد TÁR
دانيال كوان، دانيال شينيرت EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
مارتن ماكدوناج THE BANSHEES OF INISHERIN
سارة بولي WOMEN TALKING
ستيفن شبيلبيرج، توني كوشنر THE FABELMANSأفضل أداء لممثلة في فيلم دراما
كيت بلانشيت ("Tár")
أوليفيا كولمان (“Empire of Light”)
فيولا ديفيس ("The Woman King")
آنا دي أرماس ("Blonde")
ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")أفضل ممثلة مساعدة تليفزيونية
إليزابيث ديبيكي THE CROWN
هانا آين بيندر HACKS
جوليا جارنر OZARK
جانيل جيمس ABBOTT ELEMENTARY
شيريل لي رالف ABBOTT ELEMENTARYأفضل أغنية أصلية من فيلم حركة
"Carolina" من فيلم "Where the Crawdads Sing" - تايلور سويفت
"Ciao Papa" من فيلم "Guillermo del Toro’s Pinocchio - روبن كاتز ، Guillermo del Toro
أغنية "Hold My Hand" من "Top Gun: Maverick" - ليدي جاجا ، BloodPop
"Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" (Marvel Studios) - Tems و Ludwig Göransson و Rihanna و Ryan Coogler
"Naatu Naatu" من "RRR" - Kala Bhairava ، M. M. Keeravani ، Rahul Sipligunjأفضل فيلم رسوم متحركة
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)
INU-OH (GKIDS)MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)