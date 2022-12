شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز الـ Golden Globes لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن ترشيحات جائزة جولدن جلوب لعام 2023، ومن المقرر أن يقام حفل تسلم الجوائز في يناير من العام المقبل 2023، وهذه القائمة الكاملة للترشيحات:



جولدن جلوب

أفضل فيلم دراما

“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

“Elvis” (Warner Bros.)

“The Fabelmans” (Universal Pictures)

“Tár” (Focus Features)

“Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

“Babylon” (Paramount Pictures)

“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

“Everything Everywhere All at Once” (A24)

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

“Triangle of Sadness” (Neon)

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY ABC

THE BEAR FX

HACKS HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU

WEDNESDAY NETFLIX

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني دراما

جيف بريدجز ("The Old Man")

كيفن كوستنر ("يلوستون")

دييجو لونا ("Andor")

بوب أودينكيرك (“Better Call Saul”)

آدم سكوت ("Severance")

أفضل أداء لممثلة أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا تشاستين GEORGE & TAMMY

جوليا جارنر INVENTING ANNA

ليلي جيمس PAM & TOMMY

جوليا روبرتس GASLIT

أماندا سيفريد THE DROPOUT

أفضل أداء لممثلة في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون

جينيفر تبرد THE WHITE LOTUS

كلاير دانز FLEISHMAN IS IN TROUBLE

ديزي إدجار جونز UNDER THE BANNER OF HEAVEN

نيسي ناش DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

أوبري بلازا THE WHITE LOTUS

أفضل أداء لممثل في دور داعم، مسلسل محدود، سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مصنوع للتليفزيون

و. موراي ابراهام THE WHITE LOTUS

دومنال جليسون THE PATIENT

باول والتر هاوزر BLACK BIRD

ريتشارد جنكينز DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

سيث روجين PAM & TOMMY

أفضل مخرج أفلام الحركة

جيمس كاميرون ("Avatar: The Way of Water")

دانيال كوان ودانيال شاينرت ("Everything Everywhere All at Once")

باز لورمان ("Elvis")

مارتن ماكدونا (“The Banshees of Inisherin”)

ستيفن سبيلبرج ("The Fabelmans")

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي أو موسيقي أو كوميدي

ليزلي مانفيل ("Mrs. Harris Goes to Paris")

مارجوت روبي ("Babylon")

أنيا تايلور جوي (“The Menu”)

إيما طومسون ("Good Luck to You، Leo Grande")

ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")

أفضل ممثل في فيلم دراما

أوستن بتلر ("Elvis ")

بريندان فريزر ("The Whale ")

هيو جاكمان ("The Son")

بيل نيجي (“Living”)

جيريمي بوب ("The Inspection ")

أفضل مسلسل تليفزيوني دراما

"Better Call Saul" (AMC)

"The Crown" (Netflix)

"House of the Dragon" (HBO)

"Ozark" (Netflix)

"Severance" (Apple TV +)

أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني دراما

إيما دارسي ("House of the Dragon")

لورا ليني ("Ozark")

إيميلدا ستونتون (“The Crown”)

هيلاري سوانك ("Alaska Daily")

زندايا ("Euphoria ")

أفضل أداء لممثل، مسلسل محدود، سلسلة مختارات، أو فيلم تلفزيوني

تارون إجيرتون BLACK BIRD

كولين فيرث THE STAIRCASE

أندرو جارفيلد NDER THE BANNER OF HEAVEN

إيفان بيترز DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

سيباستيان ستان PAM & TOMMY

أفضل ممثل في فيلم سينمائي أو موسيقي أو كوميدي

دييجو كالفا ("Babylon")

دانيال كريج ("Glass Onion: A Knives Out Mystery")

آدم درايفر ("White Noise ")

كولين فاريل ("The Banshees of Inisherin")

رالف فينيس ("The Menu")

أفضل ممثل مساعد - فيلم سينمائي

بريندان جليسون (“The Banshees of Inisherin”)

باري كيوجان ("The Banshees of Inisherin")

براد بيت ("Babylon")

Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once ")

إيدي ريدماين ("The Good Nurse")

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

كارتر بورويل THE BANSHEES OF INISHERIN

ألكسندر ديسبليت GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

هيلدور قنداتور WOMEN TALKING

جاستن هورويتز BABYLON

جون ويليامز THE FABELMANS

أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

كوينتا برونسون ABBOTT ELEMENTARY

كالي كوكو THE FLIGHT ATTENDANT

سيلينا جوميز ONLY MURDERS IN THE BUILDING

جينا أورتيجا WEDNESDAY

جين سمارت HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

دونالد جلوفر ATLANTA

بيل هادر BARRY

ستيف مارتن ONLY MURDERS IN THE BUILDING

مارتن شورت ONLY MURDERS IN THE BUILDING

جيريمي ألين وايت THE BEAR

أفضل مسلسل محدود أو سلسلة أو فيلم سينمائي مخصص للتليفزيون

BLACK BIRD APPLE TV+

DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY NETFLIX

THE DROPOUT HULU

PAM & TOMMY HULU

THE WHITE LOTUS HBO MAX

أفضل ممثل مساعد تلفزيون

جون ليثجو THE OLD MAN

جوناثان رئيس THE CROWN

جون تورتورو SEVERANCE

تايلر جيمس ويليامز ABBOTT ELEMENTARY

هنري وينكلر BARRY

أفضل ممثلة مساعدة، فيلم حركة

أنجيلا باسيت ("Black Panther: Wakanda Forever ")

كيري كوندون ("The Banshees of Inisherin")

جيمي لي كورتيس ("Everything Everywhere All at Once ")

دوللي دي ليون ("Triangle of Sadness ")

كاري موليجان ("She Said ")

أفضل صورة لـ فيلم بلغة أجنبية

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)

ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)

CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)

DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)

RRR (INDIA) (Variance Films)

أفضل سيناريو فيلم سينمائي

تود فيلد TÁR

دانيال كوان، دانيال شينيرت EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

مارتن ماكدوناج THE BANSHEES OF INISHERIN

سارة بولي WOMEN TALKING

ستيفن شبيلبيرج، توني كوشنر THE FABELMANS

أفضل أداء لممثلة في فيلم دراما

كيت بلانشيت ("Tár")

أوليفيا كولمان (“Empire of Light”)

فيولا ديفيس ("The Woman King")

آنا دي أرماس ("Blonde")

ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")

أفضل ممثلة مساعدة تليفزيونية

إليزابيث ديبيكي THE CROWN

هانا آين بيندر HACKS

جوليا جارنر OZARK

جانيل جيمس ABBOTT ELEMENTARY

شيريل لي رالف ABBOTT ELEMENTARY

أفضل أغنية أصلية من فيلم حركة

"Carolina" من فيلم "Where the Crawdads Sing" - تايلور سويفت

"Ciao Papa" من فيلم "Guillermo del Toro’s Pinocchio - روبن كاتز ، Guillermo del Toro

أغنية "Hold My Hand" من "Top Gun: Maverick" - ليدي جاجا ، BloodPop

"Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" (Marvel Studios) - Tems و Ludwig Göransson و Rihanna و Ryan Coogler

"Naatu Naatu" من "RRR" - Kala Bhairava ، M. M. Keeravani ، Rahul Sipligunj

أفضل فيلم رسوم متحركة

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)

INU-OH (GKIDS)MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)

TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)