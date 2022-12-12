شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تقدم الدراما الاجتماعية الكوميدية في مسلسل "حمد الله على السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة يسرا الدراما الاجتماعية الكوميدية في مسلسلها الجديد "حمد الله على السلامة" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج جمال العدل، حيث تستمر يسرا في ابتعادها عن الدراما التشويقية للعام الثانى على التوالي بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

وتستعد يسرا لبدء تصوير أول مشاهد مسلسل "حمد الله على السلامة" خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل القائمون على العمل اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وابرام التعاقد معهم تمهيدًا لبدء التصوير، حيث انضم إلى العمل كل من مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، وجارٍ الإعلان عن باقى الفنانين خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة نيللى كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره ومقرر عرضه قريباً.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.