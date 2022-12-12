شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يبدآن تصوير "ضرب نار" للعرض في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، تصوير مسلسل "ضرب نار" ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى شعبى، ويجسد أحمد العوضى شخصية محورية تدعى "جابر أبو شديد" من محافظة سوهاج.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة "ضرب نار" كل من هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود بعد مشاركتهم فى "اللى مالوش كبير" مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضًا الفنانة سهير المرشدى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.





وغاب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد شاركت جمهورها صورا وفيديوهات عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى داخل المسجد النبوى فى المدينة المنورة بعد آدائها مناسك العمرة، وحرصت ياسمين على التقاط الصور وهى تتجول داخل المسجد، وأيضا أمام مقبرة شهدا أحد، كما نشرت صورا للمسجد من غرفتها المطلة على الحرم.