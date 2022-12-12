شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فرقة BTS الكورية ينضم لصفوف الجيش.. ومحبوه يتجمهرون أمام مركز التدريب لتوديعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة BigHit Music المسئولة عن إدارة أعمال فرقةBTS الشهيرة، بيانًا جديدًا، لجمهور ومحبى النجم العالمى جين، بعد تجنيده فى الجيش بكوريا الجنوبية، يطالبونهم بعدم زيارة موقع التجنيد، مشيرين إلى أن هذا من أجل الحفاظ على حياته.



جين عضو فريق bts

وبحسب البيان، طلبت الوكالة من وسائل الإعلام الامتناع عن زيارة موقع التجنيد، كما طلبت من الجمهور عدم التجمع هناك أيضًا، مشيرة إلى أن جين سيدخل أرض مركز تدريب المجندين بشكل عادى دون تحية وسائل الإعلام أو المعجبين، وورد فى البيان حسب ما نشر موقع washingtonpost: "جين سوف يلتحق بالجيش كجندى فى الخدمة العسكرية لأداء واجبه الوطنى، وكما أعلنّا من قبل، لا يوجد حدث رسمى خاص فى يوم القبول في مركز تدريب المجندين".



جين قبل حلاقة شعره

وتابع البيان: "في يوم القبول، سيكون الموقع مزدحما جدا بالمجندين وأفراد الأسرة وبعض المعجبين، لذا نطلب من وسائل الإعلام عدم زيارة الموقع، حرصًا على منع الحوادث الناجمة عن الازدحام في الموقع، سيدخل جين أرض مركز تدريب المجندين أثناء وجوده في السيارة دون الترحيب بوسائل الإعلام أو المعجبين بشكل خاص".

أضاف البيان: "نظرًا لطبيعة المكان، نرجو العلم أنه لا توجد مساحة انتظار خاصة للصحفيين، ولن تدخر الوكالة جهودها ودعمها المستمر حتى اليوم الذي يؤدي فيه جين واجباته في الخدمة العسكرية ويعود بصحة جيدة".

بينما يستعد جين لأداء خدمته العسكرية، قام مؤخرًا بمشاركة صورة شخصية كشف فيه للجمهور عن مظهره الجديد، حيث ظهر في الصورة بقصة شعر قصيرة جدًا، كما ظهر مرتديا قميصا أسود، سيكون جين في مركز تدريب المجندين، للتدريب لمدة خمسة أسابيع، وسيتم نقله بعد ذلك في وحدة الصفوف الأمامية للجيش.