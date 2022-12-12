شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الكوميدي رود جيلبرت يؤكد تشخيصه بـ مرض السرطان فى مرحلته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الكوميدي رود جيلبرت عن إصابته بمرض السرطان في المرحلة الرابعة، لكنه لا يزال متفائلاً بشأن فرص شفائه، حيث أعلن الممثل الكوميدي لأول مرة أنه كان يعالج من السرطان في يوليو الماضى، لكنه لم يحدد نوع السرطان الذي أصيب به أو مدى خطورة التشخيص الأولي، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في مقابلة جديدة مع بي بي سي راديو ويلز، تناول جيلبرت المزيد من التفاصيل حول الأعراض التي كان يعاني منها وكيف أدت إلى تشخيصه، يتلقى حاليًا العلاج في مركز فيليندر للسرطان في كارديف، بدأ جيلبرت يعاني من الأعراض لأول مرة في أبريل الماضى، ما أجبره على إلغاء عروض الـ ستاند أب كوميدى الخاصة به.



رود جيلبرت

وصرح جيلبرت قائلاً: "كنت أعاني من التهاب الحلق الشديد، وضيق في رقبتي، وبالتالي كان علي إلغاء العروض لأنني لم أستطع التنفس، كما كنت أعاني من كل عدة أعراض أخرى ولم نتمكنفى وقتها الوصول إلى سبب هذه الأعراض".

في مايو، بدأت أعراضه تتفاقم عندما كان في كوبا لجمع التبرعات لصالح فيليندر، وأكمل جيلبرت قائلا:"في مايو لاحظت أن الكتل بدأت تظهر في أماكن لا ينبغي أن تكون، ومن ثم بسبب هذه الأعراض تم تشخيصى بأني مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة ، ومن ثم عدت إلى المنزل مصاب بالسرطان وكوفيد من رحلة لجمع التبرعات في فيليندر، والمفارقة في ذلك ذهبت كأحد رعاة لـ فيليندر وعدت إلى المنزل كمريض سرطان".



رود جيلبرت

كما أكد جيلبرت خلال حواره إنه خضع للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة لكنه لا يعرف حتى الآن "ما إذا كان قد نجحت العملية أو لا"، ومع ذلك كان حريصًا على التأكيد على أنه لا يزال متفائلًا بشأن تعافيه.

كما صرح جيلبرت حديثه قائلا:" "أشعر بالسعادة والإيجابية والتفاؤل، وأشعر أنني بحالة جيدة وأشعر أنني أتعافى يوما بعد يوم ".

يعتقد جيلبرت أن مرضه يمكن أن يشكل أيضًا مصدر إلهام لعرض كوميدي مستقبلي، خاصة أنه كان يكتب مواد جديدة عندما كان يشعر بالتحسن الكافي.

وأنهى جيلبرت حديثه قائلا:"الأشياء التي يقولها الناس عندما يكتشفون أنك مصاب بالسرطان، تمتلئ بالكثير من الفكاهة، وأتمنى أن أتمكن من تدوين كل شيء، وذات يوم أقف وأقوله على خشبة المسرح".