دنيا بطمة بفستان الزفاف بعد شكوك حول زاوج محمد الترك للمرة الثالثة… شاهدوا جمال وفخامة إطلالتها!!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت ترتدي فستان زفاف في جلسة تصوير جديدة لأحد دور الأزياء.

وظهرت دنيا بطمة ترتدي فستان زفاف ضيق بذيل طويل أثناء التقاط الصور والفيديوهات لها وهي تستعرض إطلالتها بالفستان.

دنيا بطمة بفستان الزفاف

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وتفاعلوا معه بالتعليقات التي انقسمت ما بين التعليق على فقدان دنيا بطمة للوزن وجمال فستانها، وبين السخرية من ظهورها بفستان الزفاف بعد أن زاد زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك من شكوك زواجه بحفل في منزله دون أن يوضح حقيقة الأمر.

محمد الترك يثير الشكوك حول زواجه للمرة الثالثة

ونشر طليق الفنانة دنيا بطمة صورة لجوازين سفر وحقائب، كاشفًا من خلالها سفره إلى إحدى الأماكن، وهو ما اعتبره العديد من الأشخاص بأنه تأكد منه بأنه تخطى أزمة إنفصاله عن دنيا بطمة وأنه يعيش قصة حب جديدة.

ويأتي هذا المنشور بعدما ظهر الترك في عدد من الفيديوهات وهو يرتدي الزي التقليدي البحريني ويستقبل الضيوف في منزله وهم يقدمون له التبريكات دون أن يكشف عن السبب لإقامة هذه الحفل لمنه اكتفى بإعادة نشر فيديوهات ضيوفه والتي تتضمن عبارات: «مبروك بو حلا».

وأثارت منشورات الترك، الشكوك حول زواجه للمرة الثالثة، حيث تم تداول فيديوهاته بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض ما إذا كان قد تزوح بالفعل رغم المحكمة المستمرة بينه وبين بطمة التي تتهمه بالخيانة أم هي حركة استعراض لإثارة الجدل وإشعال غيرة أم ابنتيه.

ولم تحصل دنيا بطمة، على حكم الطلاق رسميًا من محمد الترك، بعدما أعلنت من قبل خيانته لها، لكنه نشر فيديو أثار الشكوك حول زواجه في البحرين، بعدما ظهر مرتديا الزي التقليدي للعرس.

الترك وبطمة أمام القضاء

وجاء ذلك قبل أيام من قرار المحكمة الابتدائية أمس بمراكش تأجيل جلسة محاكمة للفصل في الاتهامات التي وجهت منها لطلب الطلاق.

وحدد يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد جلسة محمد الترك ومن معه، على خلفية شكاية تقدمت بها الفنانة دنيا بطمة لدى فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء ذلك بعد الاتهامات التي ترددت حول تعرض دنيا بطمة للخيانة من زوجها محمد الترك وهو ما نفاه الأخير مدافعًا عن نفسه قائلًا: “يمكن ما أكونش الأب المثالي جدًا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها، أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها”.

دنيا بطمة وتعليقها على أزمة شيرين عبدالوهاب

وفي سياق منفصل ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على سؤالها عن النجمة شيرين عبدالوهاب، وهل كانت ستفعل مثلها قبل الطلاق؟.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات تليفزيونية: “شيرين فنانة محبوبة، وكنت بتابع ألبوماتها وكنت أتمنى تكون إنسانة قوية وترجع لعقلها”.

وتابعت الفنانة دنيا بطمة حديثها قائلة: “أنا مقدرش اعمل اللى هيا عملته أنا كرامتي فوق كل شيء إلا كرامتي”.

وعاد المنتج محمد الترك لمنزله في البحرين، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة دنيا بطمة بعد سنوات من الزواج. ويتواجد محمد الترك برفقه أبنائه من منى السابر، والذين ظهروا في أول فيديو نشره الترك بعد وصوله لمنزله.

دنيا بطمة تكشف تعرضها للعنف والخيانة

وتصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل بعد خروجها بمقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها السابق محمد الترك، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر.

وانهارت دنيا بطمة من البكاء أثناء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذى كشفت فيه كثيرا من التفاصيل الخاصة مع زوجها السابق محمد الترك، والذى ظل يطاردها فى العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية.

وكشفت دنيا بطمة خلال الفيديو عن تعرضها إلى العنف بقوة على يد زوجها السابق محمد الترك، كما كشفت عن تعرضها للخيانة من جانبه.

وأوضحت دنيا بطمة أن زوجها محمد الترك تعمد الكذب وتضليل الحقائق من خلال الصحافة والإعلام للتكتم على فضيحة الخيانة وجريمة السرقة، ملوحة بأن لديها دليلا على الخيانة.

ورغم الاتهامات التى وجهتها دنيا بطمة ضد زوجها السابق محمد الترك، إلا أن المحكمة المغربية قررت براءته من جميع التهم التى وجهتها له دنيا بطمة.

الفتاة ترد على دنيا بطمة

وقد تسبب هذا الأمر فى خروج الفتاة التى وجهت لها اتهاما بالخيانة مع محمد الترك. للرد من خلال لايف عبر إنستجرام.

وقالت وصال فى فيديو لها: “هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية مع محمد ترك، فمن بعد ما تهجموا عليا الصحافة وصوروني فما بقى عندي سبب إني أسكت ولا عندي سبب أصلا إني اتخبا”..

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