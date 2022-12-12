شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور مسلسله "العمدة" في الديكور الأساسى بمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد رمضان حاليًا مشاهده الداخلية في مسلسله الجديد "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الاعلامى، بقيادة المخرج محمد سامى، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذى تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقى، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى هو الديكور الأساسى للمسلسل الذى ينتظره الجمهور.

وتجمع مشاهد اليوم الأحد كلاً من الفنانين محمد رمضان، زينة، منة فضالى، هالة صدقى، وعصام السقا، ومى كساب، وأخرون.

وكان المخرج محمد سامى قد انتهى من تصوير المشاهد الخارجية في المسلسل، حيث صور عدة مشاهد في مناطق متفرقة في مدينة أكتوبر وحى جاردت سيتى، وبالإضافة إلى مشاهد الإسكندرية ولبنان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.