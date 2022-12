شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تُحمل حبيبها السابق جاستين بيبر مسئولية تدهور صحتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية سيلينا جوميز، ما زالت تعاني من الفترة التى كانت تنفصل فيها عن حبيبها السابق جاستين بيبر، حيث تركت جوميز تعليقًا قصيرًا خاصًا بها على فيديو TikTok زعمت فيه أنها كانت نحيفة دائمًا خلال علاقتها السابقة مع جاستن بيبر.



سيلينا جوميز

@donttellmymomma.fr He rathers models..My poor baby. #selenagomez ♬ daddy issues - EX7STENCE™

تركت نجمة "The Only Murders In The Building"، البالغة من العمر 30 عامًا، رمزًا تعبيريًا لوجه حزين ردًا على المقطع الذى نشر صورًا مختلفة لها وهي تبدو "نحيفة '' كما يُزعم خلال السنوات التى كانت تواعد فيها صاحب أغنية Peaches، وحصد المقطع 3.7 مليون مشاهدة، ومع تعليق المغنية وصل إلى ما يقرب من 40 ألف إعجاب.

وكانت سيلينا جوميز، كشفت - فى وقت سابق وهي تبكى - أنها سئمت العلاقة المستمرة مع صديقها السابق جاستن بيبر في فيلمها الوثائقي الجديد My Mind & Me، حيث تمنح النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، المعجبين نظرة من وراء الكواليس على صراعاتها الجسدية والعقلية على مدار 6 سنوات، بالإضافة إلى الكشف عن معركتها مع مخاطر الشهرة، وفقا لموقع "ديلى ميل".

تقرير ديلى ميل

على الرغم من أن مغنية Rare لا تتحدث كثيرًا عن علاقتها المضطربة مع نجمة البوب ​​الكندى، إلا أن إحدى اللحظات تظهر المغنية تبكى من حقيقة أن شركة التسجيلات الخاصة بها أرادتها على ما يبدو أن تطلق أغنية مع شريكها السابق.

سيرينا وهى تبكى

في لحظة تم التقاطها خلال البروفات لجولتها Revival 2016، انهارت سيلينا بالبكاء وتكشف أنها لا تشعر بأنها جيدة بما يكفي للشروع في الجولة وتسرد العديد من حالات عدم الأمان.

سيرينا خلال البرنامج

بينما كانت تبكي، كشفت شركة Bad Liar أنها تشعر بمزيد من الضغط لأن رئيس Interscope Geffen A&M Records والمدير التنفيذي ، John Janick ، ​​طلب منها أداء أغنية مع جاستن.

صرخت سيلينا، "اتصل بي هذا الصباح بشأن الأغنية مع جاستن، متى سأكون جيدة بما يكفي بنفسي، لا أعرف ما يعتقده، لا أريده أن يظن أنه وقع على طفله"، وتسأل مرة أخرى: "متى سأكون جيده بمفردي، ولست بحاجة إلى أي شخص؟".