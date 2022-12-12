شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى توم هاردي يحقق أمنية معجب قبل وفاته.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل العالمى توم هاردي فى تحقيق أمنية لـ أحد معجبيه من على فراش الموت، حيث قام الاتصال بها عبر خاصية الفيديو، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد أن أخبرت جو آن شو مريضة السرطان، العاملين الذين يعتنون بها في Myton Hospice في وارويك أن حلمها التحدث إلى هاردي، الذين بدورهم وجهوا نداءً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لـ هاردى، الذى أجاب من خلال حسابه الرسمي على على إنستجرام قائلاً إنه "سيكون من دواعي سعادته"، ومن ثم اتصل بها بالفيديو.



توم هاردى

وعلقت شو قائلة: "لقد حقق هاردى أمنيتى، أنا متحمسة جدا، لقد تحدث معي كما لو كان صديقًا لى، أنا واحدة من أشد معجبيه، وشاهدت جميع أفلامه".

كما يبدو أن النجم توم هاردي لا يعد مجرد ممثل بارع لأفلام الأكشن والفنون القتالية فقط، وإنما هو بطل في الحقيقة، تخطي مجرد اتقان الحركات القتالية، وذلك بعدما حصل مؤخرًا وفقًا لموقع الديلي ميل على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة جيو جيتسو في عطلة نهاية الأسبوع.

ورصد تقرير الديلي ميل عدة لقطات لممثل هوليود من فوزه الأخير وتتويجه في البطولة الذى برع فيه وفاز على الرياضين الذين يتقنوها ليثبت مدي براعته وكفاءته في تلك الرياضة.