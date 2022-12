شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تشعر بالرعب بعد تسريب معلومات عن خط سير رحلاتها الجوية الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعر المغنية العالمية تايلور سويفت، "بالرعب" بسبب سلامتها بعد تسريب تفاصيل خط سير رحلتها الدائمة، عبر الإنترنت، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Sun، فإن مجموعات الدفاع عن البيئة التي تتعقب استخدام الطائرات الخاصة سربت تفاصيل خط سير رحلة سويفت الأسبوع الماضى، وأخبرت مصادر أن النجمة الحائزة على جائزة جرامى، والبالغة من العمر 32 عامًا، "مرعوبة من أنهم يضعون هدفًا لها في كل مكان تذهب فيه".

وسويفت التي من المقرر أن تقوم بإخراج أول فيلم روائي طويل لها، خائفة لأنها اضطرت للتعامل مع عدد من الملاحقين على مر السنين، وبدورها استثمرت الكثير في التكنولوجيا لحماية خصوصيتها، بما في ذلك الاحتفاظ بالتفاصيل عن جدول سفرها طي الكتمان.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن المغنية العالمية تايلور سويفت، تخوض تجربتها الإخراجية الأولى بقصة من تأليفها، حيث قالت شركة سيرشلايت بيكتشرز فى بيان رسمى، إن تايلور سويفت، المغنية الحائزة على عدد من جوائز جرامى، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها، فيما لم تكشف سيرشلايت، المملوكة جزئيا لشركة والت ديزني، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره المحتمل، حسبما نشر موقع "cnn".

وقال ديفيد جرينباوم وماثيو جرينفيلد، رئيسا شركة سيرشلايت، في بيان: "تايلور فنانة وراوية قصص لا تتكرر في جيل واحد.. التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والشيقة يمثل متعة خالصة وامتيازا"، و"سويفت" حائزة على 11 جائزة جرامي والوحيدة في تاريخ جوائز جرامي التي تفوز بجائزة ألبوم العام ثلاث مرات.

تم تكريم سويفت مؤخرًا بجائزتين لأفضل إخراج في حفل توزيع جوائز VMA لعام 2022 ، عن عملها فى "All Too Well: The Short Film" و "The Man".

وفيلم "All Too Well: The Short Film" الذي كتبته وأخرجته سويفت، مستوحى من نسخة مدتها 10 دقائق من أغنيتها "All Too Well"، وعرض مؤخرًا في مهرجان تريبيكا السينمائي 2022، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والفيلم مؤهل أيضًا لفئة الأفلام القصيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم.

وتعتبر "سويفت" في أيد أمينة خلال تجربتها الجديدة، حيث أن شركة Searchlight حققت جوائز أوسكار سابقة لفيلم The Shape of Water للمخرج جييرمو ديل تورو، وفيلم Nomadland للمخرجة كلوي تشاو.