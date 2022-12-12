شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت تهديد السلاح" يحقق 109 آلاف جنيه فى شباك التذاكر ليلة أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجمين حسن الرداد ومى عمر إيرادات بلغت 109,507 أمس الأحد في شباك التذاكر، ووصلت ايراداته أكثر من 6 ملايين جنيه في السينمات المصرية، كما حقق إيرادات كبيرة في الخليج، حيث يعرض في أكثر من دولة عربية وأدنبية .

"تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

واحتفل ”الخليج 365” مؤخرا بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات بحضور بطل العمل النجم حسن الرداد والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وكشف حسن الرداد خلال الندور عن كواليس تحضيره للشخصية والفيلم، قائلًا: "اتفرجت على كل مشاهد التشنجات فى السينما المصرية والعالمية، وكمان بعض المشاهد الحقيقية، وبدأنا مشاهدة الموضوع وقعدت 3 شهور مع دكتور جراحة مخ وأعصاب عشان أستعد للدور، وأعرف كل التفاصيل الخاصة بالشخصية بعد إفاقته من الغيبوبة".