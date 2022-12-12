شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تروج لأحدث أغانيها "يا عيد" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة نانسى عجرم، لأغنيتها الجديدة "يا عيد"، المقرر طرحها قريبًا بمناسبة أعياد رأس السنة، ونشرت نانسى صورة بوستر الأغنية عبر حسابها على إنستجرام، ولم تكشف عن موعد طرح الأغنية.



نانسى عجرم

وتحيي النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا، في دبى اليوم الإثنين 12 ديسمبر، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.