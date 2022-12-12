هذا هو الفنان الشهير الذي ظل يبكي يومين لرحيل مها أبو عوف وأعترف أمام الجميع أنها “حب حياته” وأنه تمنى الزواج منها ..لن تصدق من هو؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:48 مساءً - خلال حواره مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، بـ “برنامج الستات“، على قناة النهار، فتح الفنان المصري طارق النهري، بطل فيلم “الطريق إلى إيلات” دفاتره القديمة، متحدثًا عن حبه ذو الطرف الواحد للفنانة الراحلة مها أبو عوف.

وقال الفنان المصري أنه بكى بحرقة ليومين متتالين على وفاة الفنانة مها أبو عوف وهو في السجن، كاشفًا أنه كان يحبها للغاية، وتمنى الزواج منها، مردفًا: “تأثرت بوفاة دلال عبدالعزيز وعزت أبو عوف”.

حب من طرف واحد لـ مها أبو عوف

وعن منافسته على قلب مها أبو عوف والموسيقار عمر خورشيد، قال إنه لا يستطيع القول بذلك، لأن الأخير كان مشهورًا وسيكسب بأي طريقة، منوهًا إلى أنه كان يحبها من طرف واحد، وكانت صغيرة، وحضر لها كل الحفلات الغنائية عندما كانت في فرقة “4M”.

وعمر خورشيد عازف جيتار وممثل ومنتج، تزوج من الفنانة مها أبو عوف من بداية 1981 وحتى وفاته إثر تعرضه لحادث “سيارة بعد مغادرته فندق في شارع الهرم”.

وأكد النهري أنه لم يستطع مصارحة مها أبو عوف بالحب لخوفه، منوهًا إلى أن الانشغال والعمل اليومي أنساه حبها وابتعد تدريجيًا.

وسجن طارق النهري في فبراير من عام 2019، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي ضمن أحداث مجلس الوزراء في عام 2011 والتجمهر وحيازة أسلحة نارية، فيما توفيت الفنانة مها أبو عوف في 6 يناير من عام 2022.

من هو الفنان طارق النهري؟

– طارق النهري، هو فنان ومخرج سبعيني عاشر عمالقة الفن، وشارك في أهم الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما

– اسمه بالكامل طارق النهري حازم حسن، ومن مواليد 8 أكتوبر 1952.

– تخرج في كلية التجارة من جامعة أسيوط، ثم في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978.

– حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام 1973.

– بدأ حياته ممثلًا في التلفزيون.

– قام بإخراج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل “الغاضبون، الكاشي ماشي، ولو كان دا حلم” وغيرها.

– كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التلفزيونية منها “الأب الثائر، والشجعان” وغيرها.

– وشارك كممثل في عشرات الأعمال ومن أبرزها “الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان” وغيرها.

– آخر عمل شارك به النهري قبل حبسه في مسلسل “طاقة نور” عام 2017.

– وعن زيجاته، كشف النهري أنه تزوج مرتين الأولى كان من الفنانة علا رامي واستمر نحو سنتين، مشيرًا إلى “طيش الشباب” هو سبب الانفصال، مواصلًا: “كنت شاب شايل الدنيا على ذراعي وتعددت قصص حبي”.

عفو رئاسي بعد حكم بالسجن 15 عامًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وبينهم الفنان طارق النهري.

وفي 23 فبراير 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وذلك قبل أن تقضي محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، في 4 يوليو 2020، بقبول الطعن المقدم من “النهري” على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على الفنان طارق النهري فى أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية.

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