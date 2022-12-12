شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وغرامات.. 5 مطربين وعازف عاقبهم مصطفى كامل منذ توليه الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات المطربين والموسيقيين دائمًا تتصدر الأخبار بشكل متكرر منذ فترة طويل، ومنذ تولى الفنان مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية بعدما فاز بمقعد النقيب، قرر أن يحارب هذه الأزمات مع مراعاة عدم قطع عيش أحد، فكانت من ضمن اهتماماته هو حل مشاكل مطربي المهرجانات ومطربي الراب بوضع قرار وقوانين للحد من أزماتهم التي تتصدر المشهد، ومنذ توليه المنصب في شهر أكتوبر وحتى وقتنا الحالي قام بإياقف وتوقيع الغرامة على 5 مطربين وعازف لمخالفتهم بعض القرارات وحتى يتعلمون عدم مخالفة قرارات وقوانين النقابة هم وغيرهم من أعضاء النقابة.

عفروتو ومروان بابلو

كانت البداية مع القرار الذى أصدره بتوقيع غرامة 50 الف جنيه على مروان بابلو، لما بدر منه من تصرف غير لائق واسائته للشكل العام للمهنة وأمام الآخرين بعدما انفعل وألقى بالميكرفون في إحدى حفلاته، والذى أدى إلى استياء عامة الناس.

وفى ذات اليوم قرر المجلس تغريم، مطرب الراب أحمد محمد عبد المجيد وشهرته عفروتو بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، لمخالفته قرار النقابة لعدم حضوره والتوقيع والالتزام بتعليمات النقابة التي أًدرها مصطفى كامل.

أحمد سعد

قررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطرب أحمد سعد، وذلك بسبب عدم سداده غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، بسبب إحياؤه حفلاً من خلال "فلاشة" في الساحل الشمالى بدون فرقة موسيقية، وبناءً عليه تم تغريمه 20 ألف جنيه، لكنه لم يسدد قيمة المخالفة وهو ما دفع النقابة لإيقافه عن العمل.

كارولينا كرم

أوقف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطربة اللبنانية كارولينا كرم لتهربها من سداد الرسوم النسبية، بعد إحياء حفل غنائي لـ "بيوتي سنتر شهير" بدون تصريح، وفتح تحقيق معها خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال

قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء بسبب مخالفته قرارات النقابة والتي تشترط حصوله على تصريح مسبق قبل احياء أي حفل غنائى خارج مصر، وبناءاً عليه تم توقيع غرامة قدرها 100 الف جنيه ولكن تم تخفيضها بعد ذلك إلى 50 الف جنيه.

محمد عبد السلام "عازف الأورج"

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.