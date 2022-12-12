شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "عملة نادرة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة نيللى كريم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد" عملة نادرة"، اليوم الاثنين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.





وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، بالإضافة إلى هشام عاشور.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.