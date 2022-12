شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكشف تلقيها علاج نفسى 5 مرات يوميا خلال إجراءات الطلاق من زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أديل، أنها كانت تتلقى العلاج النفسى خمس مرات فى اليوم عندما كانت تجرى إجراءات الطلاق من زوجها السابق سيمون كونيكي، وقالت صاحبة أغنية 'Hello' ، البالغة من العمر 34 عامًا، والتى انتهى زواجها من رجل الأعمال سايمون، 48 عامًا، أنها كانت تقابل مستشارًا نفسيا لتتوقف عن محاسبة نفسها".

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، أشارت أديل إلى أنها تخضع للعلاج مجددًا لتتمكن من تقديم أفضل ما لديها خلال إقامتها في بالمدينة، كما كشفت أنها كانت تحصل على العلاج النفسى قائلة "بدأت أتلقى العلاج مرة أخرى لأنني بقيت بدون علاج لعدة سنوات.. كنت بحاجة للبدء.. بينما كنت أعاني من آثار الطلاق، كنت أقوم بخمس جلسات علاجية في اليوم.. لكنني توقفت عن تحميل نفسي المسؤولية عن سلوكي والأشياء التي سأقولها.. أنا الآن أفعل ذلك لأنني أريد فقط التأكد من أنني أستطيع أن أعطيكم كل شيء".

وكانت النجمة العالمية أديل رفضت - فى وقت سابق - تشجيع إنجلترا فى كأس العالم، فى محاولة لإنقاذ أحبالها الصوتية، ووفقًا لصحيفة The Sun، تحاول المغنية، البالغة من العمر 34 عامًا، "تجنب الضغط المفرط" على أحبالها الصوتية وتلجأ إلى "الهمس" عندما لا تكون على خشبة المسرح.

اديل

وتحيى اديل عددًا من الحفلات بدأ منذ الشهر الماضى وحتى نهاية مارس من العام المقبل، وقال مصدر للصحيفة: "عادة كانت تصرخ وتصرخ مساندة الفريق، لكنها تحتجز الصرخات من أجل أحبالها".

احدى حفلات اديل

وكانت قد عادت النجمة العالمية أديل adele، للحفلات من جديد وكانت اطلالتها أكثر من مميزة ممزوجة بالنجاح والمشاعر والفرح والاحتفال، حيث انفجرت النجمة أديل، بالبكاء واعترفت بأنها كانت "خائفة" فى ليلة افتتاح عطلات نهاية الأسبوع التى طال انتظارها مع إقامة حفلها فى لاس فيجاس، حيث تلقت ترحيباً حاراً من الجمهور فى الكولوسيوم فى قصر قيصر.

بدت النجمة البريطانية البالغة من العمر 34 عامًا، مذهلة عندما صعدت إلى المسرح مرتدية ثوبًا أسود أنيقًا ، وقدمت بعضًا من أهم واشهر أغانيها، بما فى ذلك Hello وSet Fire To The Rain وWhen We Were Young وSkyfall وHometown Glory.