شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول تجربة إخراجية لـ تايلور سويفت.. 5 نجوم سبقوها بالإخراج والإنتاج والتأليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض المغنية العالمية تايلور سويفت، تجربتها الإخراجية الأولى بقصة من تأليفها، حيث قالت شركة سيرشلايت بيكتشرز فى بيان رسمى، إن تايلور سويفت، المغنية الحائزة على عدد من جوائز جرامى، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها، فيما لم تكشف سيرشلايت، المملوكة جزئيا لشركة والت ديزني، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره المحتمل، حسبما نشر موقع "cnn".

وقال ديفيد جرينباوم وماثيو جرينفيلد، رئيسا شركة سيرشلايت، في بيان: "تايلور فنانة وراوية قصص لا تتكرر في جيل واحد.. التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والشيقة يمثل متعة خالصة وامتيازا"، و"سويفت" حائزة على 11 جائزة جرامي والوحيدة في تاريخ جوائز جرامي التي تفوز بجائزة ألبوم العام ثلاث مرات.

وتعتبر "سويفت" في أيد أمينة خلال تجربتها الجديدة، حيث أن شركة Searchlight حققت جوائز أوسكار سابقة لفيلم The Shape of Water للمخرج جييرمو ديل تورو، وفيلم Nomadland للمخرجة كلوي تشاو، لكن تايلور سويفت، ليست النجمة الامريكية الوحيدة التي ذهبت خلف الكاميرا، حيث سبقها الكثير.

توم هانكس

فى البداية نجد النجم توم هانكس وهو واحد من أهم نجوم هوليوود وله باع طويل وقديم فى السينما العالمية، لكنه أيضا خاض التجربة خلف الكاميرا عندما أخرج فيلم That Thing You Do!، عام 1996، وفيلم Larry Crowne، الذى عرض عام 2011.

براد بيت

أما النجم العالمى براد بيت، فلم يقف خلف الكاميرا فقط، بل وقف خلف العمل ككل، حيث شق براد طريقة خلف الكاميرا بعدما أصبح واحد من أهم وأشهر نجوم هوليوود من خلال الإنتاج، ومن أشهر الأفلام التى أنتجها براد، فيلم Blonde الذى يحكى السيرة الذاتية للأيقونة الراحلة مارلين مونرو، وفيلم She Said، وفيلم Ad Astra الذى أنتجه وقام ببطولته، لتصبح مجمل إنتاجات براد بيت، 24 فيلمًا.

انجلينا جولى

كما يبدو أن ارتباط أنجلينا جولى ببراد بيت، لفترة كبيرة من حياتهما وإنجاب وتربية 6 أطفال، جعلت الدخول فى تفريعات الفن أسهل بكثير، حيث أنتجت 4 أفلام، وأخرجت 4، ولم تكتف بالإخراج والإنتاج، بل ألفت أيضا 3 أفلام، ومن أشهر أفلام جولى خلف الكاميرا، فيلم Maleficent: Mistress of Evil، والذى قامت فيه بدور الإنتاج والبطولة أيضًا.

أميتاب باتشان

وكانت تجربة النجم العالمى الهندى أميتاب باتشان، فى نفس طريق براد بيت، لكنها كانت أقل فى العدد، حيث وقف خلف فريق العمل من قبل، وأنتج فيلمين الأول بعنون Shamitabh، والثانى هو Bbuddah... Hoga Terra Baap.

ليوناردو دى كابريو

ومازالت قائمة النجوم التى وقفت خلف الكاميرا عن طريق الإنتاج مستمرة حيث أنتج النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، 11 فيلمًا من بينهم فيلم The Wolf of Wall Street، والذى أدى أيضا بطولته، وهو من أهم الأفلام فى تاريخ وسيم هوليوود الأعزب.