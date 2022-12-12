رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها: ربنا يقدرني واعرف اربي راجل"صور"

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت المغنية رنا سماحة بعيد ميلاد ابنها الأول، حيث نشرت صورتان تجمعها من خلال حسابها علي موقع الانستجرام وعلقت عليها بـ " عدا احلى سنه في حياتي ..لما عرفت اني حامل في ولد..قولت الحمد لله .. ومجاش في بالي غير ان ربنا يقدرني واعرف اربي راجل بجد".



رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها



رنا سماحة وابنها



رنا سماحة

وأضافت رنا سماحة " الي يشوفه يدعيلنا على تربيته واخلاقه..وبتمنى من ربنا يقدرنا على حسن تربيتك..زي النهارده من سنه جيت الدنيا وحليتها يا عمري..ربنا يجعلك احسن واسعد واصلح الناس يا رب..ويفرحني بيك واشوفك راجل صالح ناجح..ويديني العمر لحد ما اسلمك لبنت الحلال الي هتشيلها في عيونك الحلوين يا عيوني انت..بحبك يا لوكي يا حبيب مامي وروح مامي ".

وعلي جانب اخر تتعاون المطربة رنا سماحة مع زميلها المطرب مينا عطا في أغنية جديدة سيتم طرحها بعنوان "باد بوى" والتي يقدمها الثنائى على شكل دويتو، وهى الأغنية التي ستكون بشكل مختلف عما قدموه في السابق من أعمال غنائية.

وطرحت المطربة رنا سماحة مؤخرًا أغنية بعنوان "حبيب مامي"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وأهدت رنا الأغنية لنجلها الأول والذي أسمته "مالك"، نجل الملحن سامر أبوطالب، والأغنية استعانت فيها بأحداث حقيقية من الحمل والولادة وسبوع ابنها مالك، حيث وثقت رنا هذه اللحظات بتصويرها فيديو، وهي من ألحان محمد فخراني، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع جلال فهمي، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: "يا حبيب مامي وروح مامي جيت خليت الدنيا دي غير من وانت يدوب جوايا وانا طايرة من الفرحة دي طير حتة من الروح والقلب.. واخد كل التفكير عوضي من الدنيا يارب يخليك ليا وتبقي بخير ياختي ياختي ياختي عاللي جالي وبقا من بختي مهما يا سنيني يوم بوختي ضحكته تنورلي الدنيا ياختي ياختي ياختي عالدلع ده ده اللي جنن كل القعدة هبقا حاضناه ولأ مش باعده عنه يوم يوم ايه لأ ولا ثانية انا جهزتلك الاوضة وكلها زينة لحد الباب عايز تلعب دنا جايبة عشانك بص في كوم العاب عيش كسر فيها براحتك .. تاني يوم غيرها هيتجاب انت تقول ماما في ثانية هتتفتح كل الأبواب".