شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يعقد جلسات عمل لفيلمه الجديد "لسه حتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائى في عيد الفطر المقبل، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى.

ويحاول أحمد حلمى أن يستمر في تقديم فيلم سينمائي كل عام، ولا يغيب عن جمهوره مثل السنوات السابقة، خاصة أنحلمى يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربى، وهو الأمر الذى دفعه ليكون متواجدًا في السينما بفيلم في كل عام.

وكان أحمد حلمى قد قدم فيلم "واحد تانى" في عيد الفطر الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتن عرضه في السينمات، وسجل 65 مليوناً وقت عرضهن وشارك في بطولته كل من روبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز.

ومن المقرر أن يعود لأحمد حلمى للمسرح مرة أخرى، من خلال عرض مسرحى جديد، سيتم الاعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، كما سيتم الاعلان عن ابطال المسرحية من خلال الشركة المنتجة .