شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكي بدأت بمسلسل "أحلام الفتى الطائر" وحققت نجاحًا في مسيرتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة ماجدة زكى، اليوم الإثنين بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 12 ديسمبر 1962، حيث حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية من المعهد العالى للفنون المسرحية ثم بدأت حياتها الفنية بمشاركتها فى مسلسل (أحلام الفتى الطائر) مع الزعيم عادل إمام.

وانطلقت بعدها ماجدة زكى فى سماء الفن، من خلال ليالي الحلمية ورحلة السيد أبو العلا البشري وعائلة الأستاذ شلش، ثم قدمت أدوارًا حققت لها نجاحًا كبيرًا مثل عائلة الحاج متولى وعباس الأبيض في اليوم الأسود ومسلسل كيد الحموات، وتزوجت من الفنان (كمال أبو رية) وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم (أحمد وكمال وحبيبة) وانفصلا في عام 2014 بعد 15 عامًا من الزواج.

ثم قدمت مسلسل "قوت القلوب" والذى حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته كل من خالد زكى، رانيا فريد شوقى وتأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة، وشاركت في رمضان 2021، بمسلسل "هجمة مرتدة"، والذى أعادها للمنافسة الرمضانية عقب غيابها عن هذا الموسم عدة سنوات، وتلقت النجمة ماجدة زكى العديد من الإشادات القوية من قبل صناع الدراما التليفزيونية وكذلك المسرح وجمهور السوشيال ميديا.

وحاليا تصور النجمة القديرة ماجدة زكى، مسلسلها الجديد المأخذوذ عن رواية "صاحب الظل الطويل"، المكون من 8 حلقات، من إخراج تامر مهدى، ويشارك في بطولته محمد ثروت، وعدد من الفنانين، وانتهت ماجدة من تصوير نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه أول يناير المقبل.

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات الكوميدية، مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة إحدى المنصات الرقمية، العمل من بطولة ماجدة زكي، محمد ثروت، معتز هشام، ريهام الشنواني، وعدد من الأطفال، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حماده، وإخراج تامر مهدي.

رواية صاحب الظل الطويل صدرت عام 1912 للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، وتدور أحداث الرواية حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ، وتكتب رسائل إلى والدها الذي لم يلتقي بها، وتتوالى الأحداث