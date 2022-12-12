شكرا لقرائتكم خبر عن 741 مليون دولار لـ فيلم Black Panther: Wakanda Forever عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever إلى 741 مليونًا و95 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 11 نوفمبر الماضى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و41 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever بين 401 مليون و558 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و339 مليونًا و536 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـ Wakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.