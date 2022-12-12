حنان شوقي: “لازم أبوس إيد زوجي قبل ما ينام”

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:55 صباحاً - كشفت الفنانة حنان شوقي عن رأيها في الزواج، مشيرة إلى أنها تقدسه وأنه يتجسد به عدد من أسماء الله الحسنى .

قالت حنان شوقي خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز: “أنا بقدس الزواج لأنه فيه كل أسماء الله .. فيه الود من الودود، الرحمة من الرحمن، الحنان من الحنان المنان، الخالق من ارتباطك بهذا الشخص بتخلقوا كيان” .

تابعت: “الواحد في حالة الزواج الزوج والزوجة كيان واحد لا ينفصلوا لأنها منه ..أنا قعدت ده كله أحسه فلقيت إن الزوج والزوجة عقلية جامدة جدا وبحبها وعارفاها وحاساها جوايا، لو محستهاش في الحياة بجد قلتها أحسن” .

أضافت: “الزوج والزوجة قبل ما يناموا كده لازم تبوس إيده، أنا طبيعتي لازم أبوس إيد زوجي واقوله انت مش عايز حاجة قبل ما تنام، ولازم لما اتكلم معاه أكون صافية مش كل واحد شايل سكينة في ضهره للتاني” .