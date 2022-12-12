أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:58 صباحاً - شارك الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” صورتين للفنانة أنغام، وذلك في الظهور الاول لها بعد تجاوزها لأزمتها الصحية الأخيرة وخروجها من المستشفى .

ظهرت أنغام في الصور برفقة صديقات لها، وجاء في التعليق عليها: “الظهور الأول للفنانة أنغام بعد الازمة الصحية الحادة التي ألمت بها” .

تابع: “وذلك بدعوة من إحدى صديقاتها للاحتفال بسلامتها ليلة أمس؛ كما ستلتقي بجمهورها بأقرب تاريخ في أرينا الكويت في ٢٦ ديسمبر” .

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد تعرضت لوعكة صحية في الأيام الماضية بعد خضوعها لعملية جراحية، استدعت تواجدها في المستشفى ودخولها العناية المركزة حتى استقر وضعها الصحي .

وحرصت أنغام على توجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها بعد تعافيها جاء فيها: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه .. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب” .

أضافت: “لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي، أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي” .

تابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه .. حقيقي ألف شكر مش كفاية .. أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً” .

واصلت: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا، شكراً على مشاعركم الصادقة، أنا حقيقي محظوظة بكم .. كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية” .